Охрана Зеленского опровергла избиение беженки из Донбасса

Управление государственной охраны Украины опровергло факт избиения беженки из Донбасса охраной украинского президента Владимира Зеленского. Заявление опубликовано на странице ведомства в Facebook.

В управлении обвинения в применении силы назвали ложью и провокацией. Там также заявили, что подобная информация распространяется исключительно «в интересах отдельных политических групп».

Ранее сообщалось, что сотрудники личной охраны Зеленского на глазах у днепропетровских полицейских избили активистку Алину Новикову, которая пыталась поговорить с главой государства. Сам Зеленский не видел случившегося и покинул место инцидента.

26 августа Зеленский прибыл с рабочим визитом в Днепр. Он пообещал, что строительство взлетно-посадочной полосы нового аэропорта в городе начнется до конца сентября. Зеленский также посетил гимназию, осмотрел участок автодороги в Кривой Рог и побывал на Южном машиностроительном заводе имени А.М. Макарова.