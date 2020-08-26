«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ

Петербургский «Зенит» проиграл московскому «Динамо» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), поражение стало первым для сине-бело-голубых в нынешнем сезоне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 26 августа, в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч на 40-й минуте матча забил защитник «Динамо» Тони Шуньич. В игре произошли два удаления: на 72-й минуте прямую красную карточку получил защитник бело-голубых Дмитрий Скопинцев, на 83-й минуте вторую желтую получил полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос.

«Зенит» проиграл в РПЛ впервые за 11 месяцев — последний раз команда Сергея Семака уступила 28 сентября 2019 года в «Локомотиву» в гостях (0:1). В других матчах тура «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью — 1:1, «Ростов» обыграл «Урал» (1:0), «Локомотив» проиграл «Ахмату» (2:3), «Спартак» оказался сильнее «Ротора» (1:0), а «Рубин» разгромил Уфу (3:0).

После пяти туров РПЛ «Зенит» с 12 очками возглавляет таблицу чемпионата. У идущего на втором месте Спартака на одно очко меньше.