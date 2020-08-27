Журналист заразился коронавирусом в Геленджике и перестал вставать на ноги

Журналист Znak.com Игорь Пушкарев заявил, что переболел коронавирусом в тяжелой форме, когда уехал в Геленджик на отдых с семьей. В авторской колонке он рассказал, что после заражения оказался в больнице и что врачи первоначально поставили ему неправильный диагноз.

По словам Пушкарева, ухудшение самочувствия он заметил в ночь с 22 на 23 июля. Температура поднялась до 38,7 градуса и продолжала держаться несколько дней. Утром 26 июля он обратился к врачу. «Понимание, что речь идет не об обычной простуде, появилось после того, как я, пытаясь подняться с постели, не смог вдохнуть и повалился в полуобмороке обратно», — пояснил журналист.

Скорая помощь сообщила ему, что у него начальная стадия бронхита, и выписала лекарство. Однако здоровье Пушкарева ухудшалось, он перестал вставать на ноги. Семья вызвала поселкового фельдшера, который выписал направление на флюорографию в поликлинику города. 30 июля журналист прошел обследование, по которому стало понятно, что у него пневмония.

Терапевт поликлиники Геленджика убедил руководство в необходимости госпитализации Пушкарева. Дальнейшие тесты подтвердили, что у него коронавирус. После этого в лечебный курс ввели ряд нужных препаратов.

Он подчеркнул, что был в больнице далеко не единственным с таким подтвержденным диагнозом. Больные были как в мужских, так и в женских палатах. Вернувшись домой журналист вместе с женой и детьми сдал тест на антитела, который подтвердил, что коронавирусом переболел не только он, но и другие члены семьи.

Ранее сообщалось, что главный редактор российского издания об играх GameMAG, 32-летний Михаил Шагинян умер после заражения коронавирусом. Он скончался в ночь на 18 августа.