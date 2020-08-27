После обстрела автобуса под Харьковом завели еще одно уголовное дело

Украинские правоохранители открыли еще одно уголовное дело по факту обстрела автобуса с людьми на трассе Киев — Харьков, задержаны 14 подозреваемых. Об этом сообщается на сайте областного управления полиции.

Согласно сообщению, действия злоумышленников квалифицированы как хулиганство и покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений. В результате происшествия четыре человека доставлены в больницу. Один из пострадавших получил сотрясение мозга, другие — различные ранения от резиновых пуль. Следственные действия продолжаются.

Ранее 27 августа украинские депутаты от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявили, что радикалы расстреляли автобус, в котором ехали активисты общественной организации «Патриоты — за жизнь». Депутат Илья Кива написал на своей странице в Facebook, что нападение на трассе Киев — Харьков совершили участники «Азова» и «Нацкорпуса». Также он заявил, что несколько человек похищены.