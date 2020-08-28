Главу РУСАДА уволили

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус уволен. Об этом порталу «Чемпионат.com» сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Функционера освободили от должности в связи с финансовыми нарушениями. По словам Позднякова, решение было принято единогласно на общем собрании учредителей агентства, состоявшемся в пятницу, 28 августа. Новый генеральный директор будет выбран на конкурсной основе, точные сроки не указываются.

13 июля стало известно, что в финансовой деятельности РУСАДА нашли несоответствия. Поздняков обвинил Гануса в попытке утвердить аудит задним числом. На сайте РУСАДА частично опровергли заявление главы ОКР.

Ганус занимал пост гендиректора РУСАДА с 2017 года. Он не раз заявлял о наличии разногласий с руководителями российского спорта.