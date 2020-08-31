Белорусская оппозиция рассказала об ошибке России

Белорусские граждане рассчитывали, что Кремль поддержит Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии. Об этом заявил член президиума совета, бывший министр культуры республики Павел Латушко, передает РИА Новости.

«Многие из белорусов смотрели на восток и ждали, что будет какая-то реакция со стороны Кремля или будет какая реакция со стороны России в поддержку именно этого общественного движения», — пояснил оппозиционер. Он добавил, что Москва действительно отреагировала на создание совета, однако не высказалась в его поддержку.

По мнению представителя КС, российские аналитики сделали «ошибочный вывод с точки зрения перспектив».

20 августа Латушко заявил о готовности контактировать с Россией. «Мы готовы изложить свою позицию, мы готовы представить в той или иной форме [видение ситуации]», — сказал он.

В Кремле ответили, что приветствуют заявления представителей КС оппозиции Белоруссии о контактах с Москвой. «Мы действительно надеемся на то, что в целом в Белоруссии абсолютно доминирует желание и дальше идти по пути наших двусторонних отношений», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выбора президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов.