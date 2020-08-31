Оценена вероятность падения курса рубля осенью

Экономист Никита Масленников в интервью изданию URA.RU оценил вероятность падения курса рубля предстоящей осенью.

По мнению эксперта, рост курса евро во многом связан с геополитическими факторами, в частности, ситуацией в Белоруссии и реакции на нее Евросоюза. Однако Масленников усомнился в том, что он будет иметь долгосрочное значение. «По мере того, как финансово-валютные рынки переварят все новости, курсы стабилизируются и евро несколько отступит», — предположил он.

Масленников спрогнозировал возвращение курса доллара до конца года до уровня 70-75 рублей и его сохранение. Курс европейской валюты будет держаться до конца года в пределах 86-89 рублей. Экономист допустил резкие колебания валюты в течение 2020 года, но, по его мнению, они будут локальными. Это может быть связано, например, с выборами президента США. Тем не менее, уверен эксперт, рубль сохранит свою волатильность и улучшит свои позиции.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер заявил, что при сохранении геополитической неопределенности в сентябре курс рубля может продолжить падать. Тогда доллар станет колебаться в районе 77,5-78 рублей, а евро краткосрочно превысить 90 рублей.