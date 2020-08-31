Избившего судью Широкова вызвали на бой по правилам MMA

Российский футбольный судья Игорь Федотов вызвал на бой по правилам смешанных единоборств (MMA) бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова. Видео обращения опубликовано в YouTube-канале журналиста Михаила Борзыкина.

Так арбитр отреагировал на инцидент с участием Широкова: 39-летний экс-спортсмен избил судью Никиту Данченкова во время матча любительских команд. Федотов готов взять на себя затраты, связанные с организацией боя.

Широков напал на Данченкова 10 августа. Вскоре после инцидента бывший футболист принес извинения. Адвокат Данченкова настаивает, что Широкова должны судить за покушение на убийство, и предрекает бывшему игроку сборной России десять лет тюрьмы.

Широков известен по выступлениям за «Химки», «Зенит», «Краснодар» и «Спартак». На его счету 13 голов в 56 матчах за сборную России.