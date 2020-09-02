В Минске протестующие вышли на улицы с живой музыкой. Запись опубликовал Telegram-канал «TUT.BY».

На кадрах видно, как толпа идет по проспекту с бело-красно-белыми флагами, скандируя лозунги. При этом слышна живая музыка, одна из участниц акции играет на скрипке. Отмечается, что протестующие движутся по проспекту Независимости в сторону станции метро «Октябрьская».

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По данным ЦИК, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжаются уже три недели. Первые акции жестко разгонялись, были задержаны журналисты, в том числе из России. Они рассказали об избиениях со стороны силовиков.