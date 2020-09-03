Россия ответила на предложение Польши «взять под защиту» белорусские регионы

Россия призывает власти Польши отказаться от подрыва суверенитета Белоруссии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, руководство Польши продолжает осуществлять «просто неприкрытое» вмешательство во внутренние дела Белоруссии. «Варшава оказывает давление на Минск, фактически просто диктуя линию поведения, открыто поддерживает, в том числе и финансами, между прочим, включая работы через подконтрольные НПО, белорусские оппозиционные силы», — заявила Захарова.

Также представитель МИД ответила на предложение президента Польши Анджея Дуды «взять под защиту» белорусские регионы. По ее мнению, подобные заявления первых лиц государства «не могут не настораживать».

2 сентября правительство Литвы утвердило план, направленный на поддержку белорусов. Он предусматривает оказание помощи «жертвам репрессий», содействие обучению белорусов в университетах Литвы, а также облегчение в получении виз. Финансовую поддержку гражданскому обществу Белоруссии окажет и Польша.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны ответят на санкционные меры Литвы и Польши, в том числе переориентируют грузовые потоки из литовских портов. Он отметил, что против республики ведется гибридная война и дипломатическая бойня, а Польша «спит и видит», как отобрать Гродненскую область.

Вильнюс подготовил санкционный список из 118 должностных лиц Белоруссии, обвинив их в причастности к фальсификации президентских выборов 9 августа и насилию в отношении участников массовых протестов. Варшава призывает Евросоюз ввести обширные санкции против Минска.