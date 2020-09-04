Жириновский предложил Литве отдать Белоруссии два города

Власти Литвы ведут себя крайне активно в отношении Белоруссии и практически открытым текстом говорят о разделе соседней республики без ее президента Александра Лукашенко. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале.

По его мнению, Литва живет по Конституции 1938 года, согласно которой столица страны — не Вильнюс, а Каунас. «А весь Вильнюсский край Литве дал [Иосиф] Сталин уже позже. Но ведь Литва после 1989 года провела полную десоветизацию. Так что раз речь об историческом ревизионизме, то Литве, ради чистоты совет, нужно не брать, а отдать Белоруссии и Вильнюс, и Клайпеду», — предложил Жириновский.

Ранее политик поспорил с ведущим радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Нарышкиным о том, войдет ли Белоруссия в состав России до конца 2020 года. Уточнялось, что победитель спора получит ящик пива.

2 сентября правительство Литвы утвердило план, направленный на поддержку белорусов. Он предусматривает оказание помощи «жертвам репрессий», содействие обучению белорусов в университетах Литвы, а также облегчение в получении виз. Финансовую поддержку гражданскому обществу Белоруссии окажет и Польша.

Вильнюс подготовил санкционный список из 118 должностных лиц Белоруссии, обвинив их в причастности к фальсификации президентских выборов 9 августа и насилию в отношении участников массовых протестов. Варшава призывает Евросоюз ввести обширные санкции против Минска.