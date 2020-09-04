Американские танки перебросили к белорусской границе

Американские военные проведут учения вместе с литовской армией на полигоне в Пабраде рядом с белорусской границей. Об этом сообщает Deutsche Welle.

На территорию республики перебросили военнослужащих 69 бригады вместе с танками Abrams и бронемашинами Bradley числом до 40 единиц. В учениях также примут участие литовские военные и сводный батальон НАТО, расквартированный в Литве.

Уточняется, что учения были запланированы заранее и не связаны с какими-либо событиями в регионе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти развернули практически половину белорусской армии на границе с Литвой и Польшей из-за угроз со стороны НАТО. Он подчеркнул, что «спокойной жизни у Белоруссии не будет», но власти полны решимости отстоять суверенитет и независимость государства.

Также Лукашенко рассказал, что власти страны ответят на санкционные меры «зажравшихся» Литвы и Польши, в том числе переориентируют грузовые потоки из литовских портов. Он отметил, что против республики ведется гибридная война и дипломатическая бойня, а Польша «спит и видит», как отобрать Гродненскую область.