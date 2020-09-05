Уайт списал свое поражение нокаутом от Поветкина на судью

Британский боксер-тяжеловес Диллиан Уайт списал свое поражение нокаутом от россиянина Александра Поветкина на действия судьи. Слова спортсмена передает «Би-би-си».

32-летний Уайт убежден, что мог продолжать поединок после пропущенного от россиянина удара. «Да, я рухнул. Не спорю, но я не отключился», — вспоминает Уайт. Он добавил, что рефери не дал ему продолжить бой. При этом Уайт высоко оценил удар в исполнении Поветкина.

Материалы по теме В пасти зверя Великан из UFC разгромил русского Удава Олейника. Что пошло не так? Поднялся с колен Поветкин сотворил чудо. Он дважды побывал в нокдауне, а после свалил чемпиона одним ударом

30 августа Уайт похвалил Поветкина и заявил о своем желании провести матч-реванш. Российская сторона ранее уже демонстрировала заинтересованность во втором поединке между тяжеловесами. Промоутер Поветкина Андрей Рябинский рассчитывает, что реванш может состояться в России.

22 августа Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде их поединка. 40-летний российский тяжеловес завоевал пояс временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а также стал обладателем почетного пояса WBC Diamond. Спортсмен одержал 36-ю победу в карьере, 25 из них — нокаутом.