Раскрыты новые функции Windows

Microsoft рассказала о новых функциях Windows, внедренных для более комфортной коммуникации с помощью текста и голоса. Об этом заявил представитель компании Брэндон Леблан (Brandon LeBlanc) на сайте Microsoft.

Леблан сообщил, что новые возможности раскрыты для энтузиастов, установивших бета-версию системы Windows 10 Insider Preview Build 20206. «Наша цель — сделать Windows еще лучше, помогая нашим пользователям общаться с помощью текста и голоса», — уточнил представитель компании. В частности, пользователи операционной системы получат упрощенный доступ к GIF-изображениям и эмодзи. Встроенный поиск позволит быстро выбирать анимированные изображения и необходимые символы.

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Также в Windows появится возможность переносить эмодзи из буфера обмена в поле ввода текста посредством быстрых команд «Копировать» и «Вставить». Поиск GIF-файлов осуществляется через сервис Tenor и требует подключения к интернету.

Специалист компании также отчитался о том, что в ОС добавят функцию упрощенного голосового набора. Пользователь в любой момент сможет вызвать ассистента для диктовки посредством нажатия комбинации клавиш Win + H. На виртуальных клавиатурах для сенсорных экранов появится иконка с изображением микрофона. Система сама расставит знаки препинания в набираемом голосом тексте, при желании эту опцию можно отключить в настройках. Голосовой набор будет доступен на английском, французском, португальском, испанском, китайском, японском и других языках.

Брэндон Леблан не стал раскрывать информацию о том, когда описанные нововведения появятся у всех пользователей. В настоящий момент новые функции можно попробовать, присоединившись к программе Windows Insider и скачав операционную систему Windows 10 Insider Preview Build 20206.