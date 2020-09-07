Белорусская милиция приступила к поискам Колесниковой

Родственники члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее пропаже. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.

Правоохранители уже приступили к поисками Колесниковой, пояснили в штабе. «В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут», — говорится в сообщении.

Ранее 7 сентября сообщалось, что возле Национального художественного музея в центре Минска неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. О ее местонахождении до сих пор ничего не известно. Вместе с тем другие члены президиума Координационного совета — Антон Родненков и Иван Кравцов — также перестали выходить на связь.

По факту создания Координационного совета правоохранительными органами в августе было возбуждено уголовное дело о попытке захвата власти. Колесникова и другие лидеры протеста неоднократно подчеркивали, что эти обвинения неправомерны, поскольку объединение является гражданской платформой для диалога власти и общества и не имеет политической цели или программы. Членов президиума совета неоднократно задерживали и вызывали на допросы. Некоторые из лидеров оппозиции после этого покинули Белоруссию.