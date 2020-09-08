Лукашенко объяснил избиение журналистов горячими эмоциями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил эмоциональным накалом избиение журналистов и протестующих. Об этом сообщил корреспондент телеканала «Россия-1» Евгений Рожков, который участвовал в интервью с белорусским лидером, передает ТАСС.

«Он сказал, что это были первые горячие эмоции того времени. Омоновцев нельзя упрекать, по его словам, потому что они защитили страну от блицкрига и действительно тогда отстояли страну. Это его единственное мнение», — сказал Рожков.

Он добавил, что Лукашенко пообещал разобраться со всеми случаями избиения журналистов, в том числе российских.

Массовые протесты в Белоруссии вспыхнули 9 августа после президентских выборов, на которых Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80 процентов голосов. Первые митинги жестко разгонялись с помощью спецсредств, были задержаны семь тысяч человек. В ООН заявили о сотнях случаев пыток в белорусских изоляторах. При разгоне протестов также были задержаны журналисты, в том числе из России. Они рассказали об избиениях со стороны силовиков.