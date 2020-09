Раскрыты детали разговора Черчилля о ядерной бомбардировке СССР

В апреле 1951 года бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, ушедший на тот момент со своего поста из-за поражения партии на выборах, вел разговор в своем доме в Кенте о ядерной бомбардировке СССР. Детали беседы раскрыты в служебной записке бывшего генерального директора The New York Times и американского военного деятеля Джулиуса Окса Адлера, пишет The Times.

Во время обеда 76-летний политик, возглавлявший оппозицию, за бокалом шампанского жаловался на то, что британо-американская политика в отношении СССР недостаточно агрессивна. В записке Адлера говорится, что Черчилль попросил его назвать число атомных бомб у США, а также дать оценку советского арсенала, однако бывший офицер Армии США не обладал такими сведениями.

В письме, которое приводит The Times, отмечается, что Черчилль продолжил тему бомбардировок и заявил, что, будь он премьер-министром и сумей заручиться согласием США, предъявил бы СССР ряд условий, за отказ от выполнения которых пригрозил бы сбросить атомные бомбы «на 20 или 30 городов». Черчилль считал, что Москва отвергнет ультиматум, и тогда возникнет необходимость нанести удар. Адлер в ответ подчеркнул, что американская сторона никогда не согласится на это и применит атомное оружие лишь в качестве ответной меры.

Записку Адлера обнаружил руководитель отдела истории Эксетерского университета Ричард Тойе. Он отметил, что Черчилль уже выступал с таким предложением до августа 1949 года — когда у СССР не было ядерного оружия. При этом Тойе подчеркнул, что, находясь у власти, Черчилль выбрал другую стратегию и вел себя не так угрожающе. Специалист считает, что заявления бывшего премьер-министра Великобритании были скорее провокацией и «элементом игры».

В 2014 году журналист Томас Майер опубликовал книгу «Когда львы рыкают», в которой говорится, что Черчилль в 1947-м обращался к сенатору-республиканцу Стайлзу Бриджу с просьбой уговорить президента США Гарри Трумэна сбросить ядерную бомбу на СССР, чтобы стереть с лица земли Кремль и превратить Советский Союз в малозначительную проблему. Иначе, отмечал политик, СССР напал бы на США уже через 2-3 года.

США в первые годы после Второй мировой войны были единственным в мире обладателем ядерного оружия. Разработка первой атомной бомбы СССР завершилась 29 августа 1949 года, бомбу РДС-1 на Западе называли в честь Иосифа Сталина — «Джо-1».