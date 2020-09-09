Российского хоккеиста поймали на кокаине

Российского хоккеиста Илью Алтыбармакяна поймали на кокаине. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

В допинг-пробе 19-летнего нападающего, который выступал за СКА-1946 в прошлом сезоне, были обнаружены следы кокаина. Алтыбармакяна дисквалифицировали на четыре года. От вскрытия пробы Б он отказался. Тем не менее спортсмен имеет право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд и попытаться добиться сокращения срока.

До февраля 2020-го Алтыбармакян выступал за СКА-1946 в Молодежной хоккейной лиге и набрал 40 (20+20) очков в 51 матче. 11 февраля СКА неожиданно расторг контракт с игроком. Тогда хоккеист заявил, что его исключили по дисциплинарным причинам.

В сентябре 2019-го российский игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Евгений Кузнецов также был дисквалифицирован за употребление кокаина. НХЛ отстранила его на три матча, а IIHF — от выступлений на международных соревнованиях и матчах КХЛ на четыре года.