Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос, будет ли глава государства проходить вакцинацию от коронавируса нового типа. Об этом сообщает ТАСС.

«Если он (Владимир Путин — Примечание «Ленты.ру») посчитает необходимым, он сам проинформирует вас об этом», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа объявил Владимир Путин. Препарат назвали «Спутник V», его производство запустили 15 августа. Сначала вакцину получат медики и граждане из групп риска, массовая вакцинация запланирована на середину сентября. А научный центр «Вектор» 8 сентября показал второй российский препарат от коронавируса «ЭпиВакКорона». В Роспотребнадзоре указали, что препарат доказал свою безопасность и эффективность еще на доклиническом этапе исследований. Президент России Владимир Путин анонсировал появление второго препарата в сентябре.