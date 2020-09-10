Нападение силовиков на машину белоруса попала на видео

Нападение силовиков на машину белоруса в центре Минска попало на видео. Его опубликовал «Onliner.by».

Молодой человек рассказал, что поехал к своей девушке на Audi с российскими номерами, принадлежащей его дяде, в разгар протестов. Идя к ее дому и обнаружив толпу бегущих людей, он решил вернуться к машине.

Во время попытки выехать задним ходом из двора он увидел группу силовиков в форме со щитами и дубинками. Тогда герой публикации остановился, включил знак аварийной остановки и убрал руки с руля. Однако силовики начали бить по машине дубинками.

Его вытащили из автомобиля, избили и начали обыск. В машине был обнаружен ноутбук, колонки и рация, силовики решили, что молодой человек — один из координаторов протестующих. В РОВД и СИЗО города Жодино он был избит еще несколько раз. После ему присудили 25 суток ареста. Сейчас он планирует бежать из страны так как опасается уголовного преследования.

С 9 августа Белоруссии проходят массовые протесты из-за результатов президентских выборов. Протестующие не верят в данные Центризбиркома, сообщившего о победе Александра Лукашенко. Задержанные граждане рассказывали об ужасных условиях содержания, физическом и психологическом насилии со стороны белорусских силовиков.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться



