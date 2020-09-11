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В Польше предупредили об угрозе появления «новой Российской империи»

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На восточных границах Польши может появиться «новая форма Российской империи». Об этом заявил профессор Академии военного искусства Петр Грохмальский, передает РИА Новости.

«Именно Белоруссия является ключевой с точки зрения европейской безопасности. Если русские полностью включат эту страну в свою систему, мы столкнемся с новым видом Российской империи», — предупредил он.

Грохмальский считает, что для современной России якобы характерна «гигантская последовательная экспансия», и Польша и Прибалтика подвергаются все большей опасности.

10 сентября посол Украины в Минске Игорь Кизим выразил обеспокоенность по поводу интеграции России и Белоруссии. По словам дипломата, ранее Лукашенко давал Киеву гарантии, что белорусская граница будет мирной, однако сейчас украинские власти не уверены в этом.

14 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Россию на переговоры с президентом Владимиром Путиным. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что главы государств намерены обсудить тему реструктуризации госдолга Белоруссии перед Россией. Кроме того, «на уровне экспертов и различных ведомств не прекращается работа по актуальным вопросам». По словам Пескова, темы слияния или поглощения Россией Белоруссии не стоит.

Вопрос о степени интеграции в рамках Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии обсуждается с конца 2018 года. Договор был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Речи о вхождении одного государства в состав другого в документе не идет. Также из заявления Госдумы следует, что единая валюта может быть внедрена не ранее 2030 года.

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