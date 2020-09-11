В Польше предупредили об угрозе появления «новой Российской империи»

На восточных границах Польши может появиться «новая форма Российской империи». Об этом заявил профессор Академии военного искусства Петр Грохмальский, передает РИА Новости.

«Именно Белоруссия является ключевой с точки зрения европейской безопасности. Если русские полностью включат эту страну в свою систему, мы столкнемся с новым видом Российской империи», — предупредил он.

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Грохмальский считает, что для современной России якобы характерна «гигантская последовательная экспансия», и Польша и Прибалтика подвергаются все большей опасности.

10 сентября посол Украины в Минске Игорь Кизим выразил обеспокоенность по поводу интеграции России и Белоруссии. По словам дипломата, ранее Лукашенко давал Киеву гарантии, что белорусская граница будет мирной, однако сейчас украинские власти не уверены в этом.

14 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Россию на переговоры с президентом Владимиром Путиным. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что главы государств намерены обсудить тему реструктуризации госдолга Белоруссии перед Россией. Кроме того, «на уровне экспертов и различных ведомств не прекращается работа по актуальным вопросам». По словам Пескова, темы слияния или поглощения Россией Белоруссии не стоит.

Вопрос о степени интеграции в рамках Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии обсуждается с конца 2018 года. Договор был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Речи о вхождении одного государства в состав другого в документе не идет. Также из заявления Госдумы следует, что единая валюта может быть внедрена не ранее 2030 года.