ФСБ взялась за Артемия Лебедева из-за слов о черкесах и «Родине-матери»

Следственное управление ФСБ начало проверку высказываний российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева по поводу черкесов и монумента «Родина-мать зовет!». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Владимира Слащева.

С заявлением о возбуждении уголовного дела обратился председатель совета старейшин черкесской культурной диаспоры в городе Москве и член исполкома Международной черкесской ассоциации Юрий Агирбов. Претензии связаны с двумя видеороликами дизайнера, которые появились на его YouTube-канале 15 июля и 19 августа 2020 года. В одном из видео Лебедев, по словам заявителя, негативно высказался о черкесах, во втором — о скульптуре «Родина-мать зовет», которая находится в Волгограде.

В отношении дизайнера требуют возбудить уголовное дело по статьям 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), 282 (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и 354.1(«Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично»). Адвокат добавил, что в ближайшее время их должны вызвать для дачи пояснений.

Российский дизайнер Артемий Лебедев назвал монумент «Родина-мать зовет!» уродским, комментируя новость о том, что жители города призвали вернуть памятнику прежнее освещение. Дизайнер посчитал, что из-за такой известности ее теперь нельзя снести, и поэтому скульптуру «будут вечно поддерживать, до скончания веков». Он заметил, что посещал скульптуру, и единственным ее достоинством можно считать вид, который открывается с вершины монумента.

«Родина-мать зовет!» — монумент на Мамаевом кургане в Волгограде. Его высота составляет 85 метров. Статуя является аллегорическим образом Родины, зовущей своих сыновей на битву с врагом.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться



