Британского боксера госпитализировали после нокаута от россиянина Чудинова

Британского боксера Умара Садика госпитализировали в одну из больниц Москвы после боя с россиянином Федором Чудиновым. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Чудинов победил Садика техническим нокаутом. Они сражались за золотой пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 килограмма.

Британцу после боя потребовалась кислородная маска, он не ориентировался в пространстве и начал «отхаркивать кровью». Медики оказали ему оперативную помощь. Позже боксеру, находившемуся на допинг-контроле, стало плохо, ему вызвали скорую.

В списке 32-летнего Чудинова теперь 23 победы (16 из них нокаутом) и два поражения. 32-летний Садик потерпел второе поражение, на его счету 10 побед (6 из них нокаутом).

В декабре 2017 года Федор Чудинов победил канадца Райана Форда и завоевал титул интернационального чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).