Канадский тренер Медведевой объяснил возвращение фигуристки к Тутберидзе

Канадский тренер Брайан Орсер объяснил возвращение российской фигуристки Евгении Медведевой в группу к тренеру Этери Тутберидзе. Его слова приводит RT.

Орсер посчитал, что причиной перехода спортсменки стала пандемия коронавируса, из-за которой она не могла вернуться в Канаду. «Я на 100 процентов уверен, что Женей сейчас движет лишь одно: она очень хочет кататься и ей нужен тренер. Не случись пандемии, мы бы никогда не стали обсуждать эту тему», — заявил он.

Тренер добавил, что фигуристка сообщила ему об уходе несколько дней назад. «И мне, и Жене было понятно, как важно иметь возможность работать с тренером в формате реального времени. Необходимость заниматься в удаленном режиме стала для нас обоих серьезным испытанием», — добавил он.

Медведева объявила о решении вернуться в группу Тутберидзе ранее 16 сентября. Фигуристка поблагодарила Орсера за проделанную работу и понимание.

Медведева ушла от Тутберидзе к Орсеру летом 2018 года, после того как проиграла Загитовой в личном турнире Олимпиады в Пхенчхане. Кроме серебра Игр-2018, под руководством Тутберидзе Медведева по два раза побеждала на чемпионатах мира, Европы и в финале Гран-при.

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