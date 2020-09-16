Видео с участием Льва Яшина напомнило иностранцам о ядерном оружии СССР

Видео с участием советского вратаря Льва Яшина напомнило иностранцам о ядерном оружии СССР. Ролик опубликовал пользователь Reddit по ником StraightCashH0mie.

На видео голкипер вводит мяч в игру, в результате чего мяч пролетает половину поля. «Яшин буднично бросает мяч на чужую половину поля», — подписал пост юзер. В комментариях пользователи также восхитились мастерством советского футболиста. «Так вот что за секретное ядерное оружие было у СССР», «Так они запускали свои зонды на Венеру», «Зачем они перебрасывали ракеты на Кубе, если Яшин мог просто забросить их через тысячи миль на США?» — писали они.

Яшин известен по выступлениям за московское «Динамо» и сборную СССР. Вместе с клубом он пять раз становился чемпионом страны. В составе национальной команды вратарь провел 74 матча, выиграл Олимпиаду-1956, чемпионат Европы-1960 и завоевал серебряные медали континентального первенства 1964 года.

Яшин является единственным вратарем в истории, удостоенным «Золотого мяча». Он признан лучшим вратарем XX века по версии Международной федерации футбола.