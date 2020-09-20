Тихановская прокомментировала отсутствие контактов с Россией

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью РБК прокомментировала отсутствие у нее контактов с официальными представителями России.

«Я не могу ответить на этот вопрос. Это же дело каждой страны. Кто-то поддерживает нас, кто-то не поддерживает», — сказала Тихановская.

Белоруссия и Россия — дружественные страны, россияне поддерживают белорусов, подчеркнула оппозиционерка. «И нам очень жаль, что господин Путин поддержал Лукашенко, а не белорусский народ. Но это его решение, его выбор, мы на него никак повлиять не можем», — добавила она.

Тихановская отметила, что Координационный совет белорусской оппозиции всегда открыт к диалогу. «Я тоже открыта к диалогу с представителями Российской Федерации», — заверила экс-кандидат.

14 сентября состоялась встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Москва решила предоставить Минску обещанный кредит в размере 1,5 миллиарда долларов, который пойдет на погашение долга и рефинансирование прошлых займов. Тихановская заявила, что кредит должен будет отдавать Лукашенко, а не белорусский народ. Она также сказала, что деньги пойдут на финансирование разгонов протестующих.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, Тихановская набрала 10 процентов голосов, Лукашенко — 80 процентов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются шестую неделю. Лукашенко утверждает, что за происходящим стоит Запад.