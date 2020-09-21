Российские самолеты проинспектируют Францию

Российские самолеты проведут наблюдательный полет над Францией в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, передает ТАСС.

Как рассказал Рыжков, российские специалисты проинспектируют территорию Франции с 21 по 25 сентября. Полет будет выполняться с аэродрома открытого неба Орлеан-Бриси на самолете Ту-154М ЛК-1. Максимальная дальность дистанции составит составит 2078 километров.

Отмечается, что специалисты из России в это же время проведут инспекцию французских учебных районов и полигонов в указанной местности. Они получат информацию о находящихся там формированиях и воинских частях, а также проводимой военной деятельности.

Инспекцию российской территории проведут немецкие специалисты, передает РИА Новости. Исследуемый район находится в Волгоградской и Астраханской областях и охватывает площадь около 8500 квадратных километров.

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности вступил в силу 1 декабря 2011 года. Он предусматривает механизм консультаций и сотрудничества в связи с «необычной военной деятельностью» и в отношении опасных инцидентов военного характера.