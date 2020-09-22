Макгрегору предсказали инвалидность после встречи с Новым Хабибом

Менеджер Али Абдель-Азиз считает, что ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор не смог бы справиться с его клиентом шведом Хамзатом Чимаевым, которого называют Новым Хабибом. Слова функционера передает TMZ.

«Чимаев отправил бы его в инвалидное кресло. Вообще, я не стал бы организовывать поединки с неуравновешенными спортсменами. Конор — один из таких», — признался Абдель-Азиз. Таким образом, он предсказал ирландцу поражение при возможной встрече бойцов в октагоне. «Хамзат его просто убьет», — добавил менеджер.

Абдель-Азиз представляет и Чимаева, и Хабиба Нурмагомедова. Шведа стали сравнивать с российским бойцом после его успешного дебюта в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Сперва Чимаев провел два победных поединка за десять дней, а 20 сентября за 17 секунд нокаутировал американца Джеральда Миршерта. Тем самым швед установил рекорд UFC, одержав три победы за 66 дней.

В активе Чимаева девять побед в девяти поединках. Боец представляет Швецию, хотя родом из Чечни.

Макгрегор объявил о завершении карьеры минувшим летом, но, по слухам, может возобновить ее в ближайшее время. Ирландец известен по выступлениям в UFC, он становился чемпионом организации в двух весовых категориях.