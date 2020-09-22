Российская школьница избивала одноклассниц в борьбе за лидерство

Следствие в Свердловской области проверяет данные о 16-летней школьнице, которая избивала одноклассников. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации местных СМИ, россиянка из города Артемовский учится третий год в восьмом классе. Ее одноклассницы на два года младше, поэтому в борьбе за лидерство она бьет других школьниц.

Информация о несовершеннолетней поступила также в Режевский межрайонный следственный отдел Следственного комитета. В частности, будет проведена проверка работы органов системы профилактики в отношении школьницы.

Ранее в Южно-Сахалинске шестиклассник во время перемены распылил перцовый баллончик на двух своих одноклассников. Позже мать шестиклассника рассказала, что мальчик носит с собой баллончик уже давно, чтобы обороняться от бродячих собак. К тому же, по ее словам, ребенка якобы избили в прошлом году. Про инцидент в раздевалке сын ей сказал, что его стал избивать другой ребенок.