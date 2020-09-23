Путину жаловались на бывшего министра Абызова за четыре года до ареста

В 2015 году Альфа-банк жаловался президенту России Владимиру Путину на тогдашнего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова и предлагал проверить госслужащего на наличие скрытого имущества. Об этом сообщает РБК.

В письме Путину банк указывал на рост доходов Абызова, который по закону должен был прекратить управление собственным бизнесом, и причислял к его собственности три иностранные компании: Cushendal Ventures Limited, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, кипрскую Eforg Asset Management и итальянскую Villa Il Tesoro Societa Agricola Spl. В кредитной организации считали, что министр вопреки установленным для госслужащих ограничениям имеет зарубежные счета и является владельцем активов, переданных в траст кипрской компании Abacus.

В том же году Генпрокуратура и правительство начали проверку в отношении Абызова. Тот пояснял, что перечисленные Альфа-банком фирмы контролирует не он, как компания «РУ-Ком» через несколько звеньев, поэтому задекларировать их он не мог. Министр также утверждал, что все зарубежные счета и трасты были закрыты им при поступлении на госслужбу.

В результате Генпрокуратура сочла, что доходы Абызова росли в результате совершенных ранее легальных сделок, а сам министр не нарушал налоговое законодательство и нормы о конфликте интересов. Вскоре Путину доложили, что вопрос закрыт.

Михаила Абызова арестовали в 2019 году. Его обвиняют в создании организованного преступного сообщества (статья 210 УК РФ), особо крупном мошенничестве (статья 159 УК РФ), незаконном участии в предпринимательстве (статья 289 УК РФ) и отмывании преступных доходов (статья 174.1 УК РФ). Вместе с бывшим министром за решеткой находятся несколько топ-менеджеров из его бизнес-структур.