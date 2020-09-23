Россия расширила черный список граждан Евросоюза

Москва расширила черный список невъездных граждан Евросоюза. Об этом говорится на сайте МИД России.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова пояснила, что этот шаг приняли «на паритетной основе из-за конфронтационной линии Брюсселя». Ее цитирует РИА Новости. Отмечается, что в список вошло столько же фигурантов, сколько содержится в санкционных списках объединения.

«В последнее время Европейский союз отметился рядом недружественных шагов в отношении нашей страны и российских граждан. Действуя, как и прежде, в обход существующих международных норм, ЕС продолжает расширять свой санкционный инструментарий», — подчеркнула она. По мнению дипломата, страны ЕС вводят санкции под надуманным и абсурдным предлогом.

17 сентября стало известно об ужесточении санкций ЕС против россиян. Брюссель осудил предполагаемое отравление Алексея Навального и постановил провести международное расследование обстоятельств происшествия. К разбирательству также хотят привлечь Организацию по запрещению химического оружия.

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