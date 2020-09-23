ООН призвали модернизировать до версии 4.0

Президент Аргентины Альберто Фернандес рассказал о необходимости модернизации ООН до версии 4.0. Об этом он заявил в видеообращении в рамках Генассамблеи Всемирной организации, передает РИА Новости.

По его словам, миру нужна «Организация Объединенных Наций 4.0 с чистыми основополагающими ценностями, чтобы учесть огромные технологические изменения, происходящие сейчас, сделать их более человечными, более демократическими и более социально инклюзивными». Фернандес пояснил, что необходимо «повысить способность ООН выполнять мандат, ради которого она была создана»

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель также призвала реформировать ООН для дальнейшего развития. В частности, она отметила, что слишком часто Совет Безопасности ООН оказывается «заблокирован», когда необходимо принять важные решения. «ООН должна развиваться дальше, чтобы иметь возможность ответить на глобальные вызовы XXI века», — заключила она.

75-я сессия Генассамблеи ООН открылась 15 сентября в Нью-Йорке. В связи с пандемией коронавируса ее участники не смогли встретиться лично, а записали видеообращение от своих стран.