Золотодобытчики нашли гигантский метеоритный кратер

Представители золотодобывающей компании в австралийском городе Ора-Банда, штат Западная Австралия, нашли гигантский кратер метеорита, упавшего 100 миллионов лет назад. Об этом сообщает издание Live Science.

Геологи из австралийской золотодобывающей компании Evolution Mining обратили внимание на необычные пробы породы. Они обратились к главному геофизику, директору и основателю компании Resource Potentials Джейсону Мейерсу (Jason Meyers) для проведения исследования.

Мейерс изучил образцы грунта и горных пород с места обнаружения кратера и заметил характерные конусы разрушения, которые формируются под метеоритными кратерами или в результате ядерных взрывов.

Поскольку ядерных испытаний в Ора-Банде не проводилось, специалист предположил, что кратер появился после падения метеорита. Кратер диаметром пять километров мог оставить метеорит размером 200 метров в поперечнике.

Исследование цирконов и других минералов из кратера, возможно, позволит точнее сказать, когда произошло падение метеорита. Мейерс предполагает, что небесное тело упало между 250 миллионами и 40 миллионами лет назад.

Ранее сообщалось, что драгоценные обломки метеорита обрушились на бразильский город, обогатили местных жителей и привлекли тысячи туристов и исследователей. Ученые заявили, что упавшие осколки метеорита состоят из древнейших минералов и высоко ценятся, и жители города бросились собирать отколовшиеся куски.