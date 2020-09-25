Россия предложит Перу самолет на замену украинских Ан-178

Россия готова предложить Перу ряд военно-транспортной авиации вместо украинских Ан-178. Об этом РИА Новости сообщил источник в сфере военно-технического сотрудничества.

«Это могут быть как обновленные версии тяжелого Ил-76, так и новейшего среднего Ил-112, есть и другие варианты», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, МВД Перу приостановило действие контракта на закупку украинских самолетов Ан-178 для национальной полиции, который был заключен в 2019 году с поставкой в 2021-м. В настоящее время самолет готов лишь на 40 процентов, и вопрос его комплектации очень проблематичен, так как для него нет российских комплектующих, пояснил источник.

Он подчеркнул, что украинская сторона фактически дезинформировала перуанское руководство, пообещав, что трудностей с российскими комплектующими не будет за счет более широкой кооперации с европейскими и американскими партнерами. В настоящее время перуанские власти рассматривают вопрос приобретения самолета в других странах, в том числе в России.

Ближнемагистральный грузовой турбореактивный самолет Ан-178, разработанный на основе пассажирского самолета Ан-158, призван сменить на мировом рынке Ан-12. Проектирование Ан-178 началось в 2010-м, первый полет самолет совершил в 2015-м. При сопоставимой с Ан-12 грузоподъемностью у новой машины увеличены максимальная крейсерская скорость и дальность полета.

До 2014 года российские предприятия поставляли для Ан-178 около трети комплектующих, в частности стойки шасси, вспомогательную силовую установку, а также элементы авионики, гидравлики и управления.