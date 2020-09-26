«Спартак» обыграл аутсайдера РПЛ и вышел на первое место

Московский «Спартак» обыграл «Тамбов» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Тамбове и завершилась со счетом 2:0. Дублем отметился защитник красно-белых Айртон Лукас, забивший на на 75-й и 84-й минутах.

Таким образом, «Спартак» набрал 20 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. Петербургский «Зенит» располагается на втором месте с 17 очками, однако команда еще не провела матч девятого тура против «Уфы». «Тамбов» является аутсайдером РПЛ, набрав семь очков и занимая 13-е место.