Американский боксер победил нокаутом и завоевал три чемпионских титула

Американский боксер Джермелл Чарло победил доминиканца Джейсона Росарио на турнире в американском Анкасвилле. Об этом сообщается в Twitter Всемирного боксерского совета (WBC).

Поединок завершился в восьмом раунде после того, как Джермелл нокаутировал соперника. Он завоевал три чемпионских пояса: по версии WBC, Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом среднем весе. На счету 30-летнего американца теперь 34 победы и одно поражение в профессиональном боксе.

В декабре 2018 года Чарло заявил, что хочет боя с ирландцем Конором Макгрегором, выступающим в смешанных единоборствах (MMA). Тогда он сказал, что готов попробовать себя в MMA.