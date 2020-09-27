Трамп пообещал навсегда покончить с зависимостью экономики США от КНР

Президент США Дональд Трамп пообещал в случае своей победы на предстоящих выборах раз и навсегда покончить с зависимостью американской экономики от КНР. Он заявил об этом, выступая перед сторонниками в штате Пенсильвания, передает ТАСС.

«За следующие четыре года мы превратим Америку в производственную сверхдержаву мира, и мы раз и навсегда покончим с нашей зависимостью от Китая», — сказал Трамп.

Ранее в сентябре Bloomberg сообщило, что Китай побеждает в торговой войне с США, он впереди практически по всем важным показателям.

В августе Трамп рассказал о том, что в случае победы на следующих выборах главы государства он будет готов рассмотреть возможность разъединения экономик Соединенных Штатов и КНР.

США с 2017 года ведут торговую войну с Китаем. В начале 2020 года стороны решили пойти на взаимные уступки и заключили «первую фазу» сделки, тогда Пекин согласился закупать больше американских товаров. Однако позже американская сторона обвинила Китай в сокрытии данных о распространении коронавируса и отказалась заключать «вторую фазу сделки».