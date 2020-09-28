Япония построит завод на Луне

Япония к 2035 году планирует построить завод по производству водородного топлива на Луне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Фабрику возведут в районе южного полюса, где находятся залежи льда. Из него будут производить топливо, а также кислород и водород. Последний будут использовать для топлива, чтобы передвигаться по самой Луне или между земной орбитой и окололунной космической станцией.

Такой проект позволит снизить затраты на транспортировку топлива с Земли, а также послужит шагом в освоении космоса и Луны, в частности.

В июле глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия и Китай, скорее всего, будут осваивать Луну вместе. Глава корпорации отметил, что Россия намерена построить там научную базу.