В «Макдоналдсе» отказались обслужить инвалида из-за его скутера

В Великобритании инвалида отказались обслуживать в ресторане быстрого питания «Макдоналдс» из-за того, что он был на специальном скутере. Сотрудник объяснил это тем, что общепит обслуживает только машины, а не скутеры, пишет газета The Sun.

Отмечается, что 50-летний Марк Уэйт страдает волчанкой и остеопорозом и не может ходить самостоятельно. Для перемещения по городу он водит скутер, который зарегистрирован в агентстве по лицензированию водителей и транспортных средств.

Сам инвалид отметил, что его оттолкнуло такое отношение персонала, и уточнил, что не может водить машину из-за обезболивающего — ему приходится принимать жидкий морфий, под действием которого нельзя садиться за руль авто. В филиале ресторана перед Уэйтом извинились и признали, что должны были обслужить водителя скутера.

Ранее сообщалось, что в одном из московских вузов отказали в обучении девушке из-за того, что она передвигается на инвалидной коляске. Однако после соответствующей публикации в соцсетях девушки в вузе отметили, что вопрос с ее поступлением решен и договор на обучение подписан.