Россия отказалась комментировать участие Турции в конфликте в Нагорном Карабахе

Россия отказалась комментировать данные о предполагаемом участии Турции в конфликте в Нагорном Карабахе. С такими словами выступил замглавы МИД страны Андрей Руденко, его цитирует «Интерфакс».
Он отметил, что представители ведомства не могут комментировать такую информацию.
Ранее сообщалось, что Турция перебросила несколько тысяч сирийских наемников в Азербайджан. Посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что боевики уже участвуют в военных действиях в Нагорном Карабахе.
Накануне, 27 сентября, начались военные действия в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, из-за которой Азербайджан 30 лет ведет территориальный спор с Арменией. Стороны обвинили друг друга в провокации, эскалации конфликта и обстреле населенных пунктов.
Азербайджан утверждает, что в ходе наступления занял несколько сел и выгодных высот. Нагорный Карабах заявляет, что потерял лишь некоторые позиции, часть из которых уже вернул.
В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Периодически военные действия возобновляются.