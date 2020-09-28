Россия отказалась комментировать участие Турции в конфликте в Нагорном Карабахе

Россия отказалась комментировать данные о предполагаемом участии Турции в конфликте в Нагорном Карабахе. С такими словами выступил замглавы МИД страны Андрей Руденко, его цитирует «Интерфакс».

Он отметил, что представители ведомства не могут комментировать такую информацию.

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Ранее сообщалось, что Турция перебросила несколько тысяч сирийских наемников в Азербайджан. Посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что боевики уже участвуют в военных действиях в Нагорном Карабахе.

Накануне, 27 сентября, начались военные действия в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, из-за которой Азербайджан 30 лет ведет территориальный спор с Арменией. Стороны обвинили друг друга в провокации, эскалации конфликта и обстреле населенных пунктов.

Азербайджан утверждает, что в ходе наступления занял несколько сел и выгодных высот. Нагорный Карабах заявляет, что потерял лишь некоторые позиции, часть из которых уже вернул.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Периодически военные действия возобновляются.

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