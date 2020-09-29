В Москве ограничили работу баров

Столичная мэрия отреагировала на жалобы горожан по поводу работы «наливаек» — небольших баров в жилых домах. Отныне торговля алкоголем разрешена только в точках общепита с площадью залов обслуживания свыше 20 квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москвы.

Соответствующее постановление подписал градоначальник Сергей Собянин, уточнили в пресс-службе. Согласно документу, в площадь зала обслуживания не могут включаться некоторые помещения — это сцена, вестибюли, коридоры, гардеробные, детские игровые комнаты, подсобные и другие комнаты, не предназначенные для потребления напитков и еды.

В мэрии отметили, что новые ограничения в первую очередь касаются именно «наливаек», работа которых зачастую нарушала покой москвичей.

В минувшем августе в России запретили размещать в жилых домах предприятия торговли по продаже: горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также магазины, специализирующиеся на торговле строительными материалами, бытовой химией и пиротехникой. Кроме того, запрет коснулся магазинов по продаже пороха, патронов и других веществ и материалов, способных взрываться или возгораться, — в том числе торговых точек, занимающихся продажей мебели, автозапчастей и автомобильных масел.

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