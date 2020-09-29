Раскрыты подробности отъезда Алексиевич в Германию

Немецкое правительство помогало нобелевскому лауреату и члену президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Светлане Алексиевич приехать в Германию. Подробности раскрыты в сообщении МИД ФРГ, которое публикует РИА Новости.

Отмечается, что внешнеполитическое ведомство в курсе приезда белорусской писательницы. В МИД указали, что она сама решила уехать «в рамках своей литературной работы».

Утверждается, что посольство Германии в Минске поддержало Алексиевич и помогло ей уехать из республики. В МИД не комментировали возможность встречи писательницы с главой ведомства Хайко Маасом.

28 сентября стало известно, что ее отъезд в Германию планировался давно, но переносился из-за пандемии и ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом в Евросоюзе. Как пояснила помощница писательницы, визит Алексиевич никак не связан с уголовным делом, возбужденным по факту создания КС.

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки президента Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать по методичкам цветных революций, а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и с Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.