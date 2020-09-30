Путин потребовал строить больше деревянных домов

Президент России Владимир Путин провел совещание о развитии лесного комплекса страны, во время которого потребовал строить как можно больше деревянных домов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По словам Путина, деревянное домостроение является перспективной отраслью, с помощью которой можно решить жилищные проблемы россиян. «Здесь нужно устранить все правовые преграды, для того чтобы развивать это направление. Это важно для решения жилищных проблем граждан, у которых появятся дополнительные возможности построить свой дом, а также для развития строительной индустрии, создания новых рабочих мест на предприятиях по переработке древесины», — отметил президент.

Во время совещания Путин обсудил с министрами и другие проблемы лесоперерабатывающей сферы, в частности незаконный вывоз древесины. Он предложил усилить меры контроля за вырубкой, обработкой и экспортом и поручил создать единую систему учета и сделок по древесине. Президент также объявил о запрете на вывоз необработанных лиственных и хвойных пород, который должен быть введен с января 2022 года.

В сентябре на заседании президиума Госсовета Путин призвал активнее развивать строительную отрасль в стране, чтобы увеличить выбор жилья для потенциальных собственников, а также соблюдать баланс цен. По словам президента, таким образом рынок недвижимости сможет избежать «необоснованных скачков».

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