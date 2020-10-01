Журналистка Ахмедова увидела фото дочери Дмитриева и пожалела ее

Российская журналистка Марина Ахмедова увидела фотографию приемной дочери историка и главы карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева, из-за «порнографических» снимков которой сейчас начато уголовное дело против него. Увидев фото девочки, Ахмедова пожалела ее и написала об этом в своем Telegram-канале.

По ее словам, она никогда ранее не писала об истории с Дмитриевым, но всегда много читала о нем. Журналистка хотела, чтобы все-таки «человек оказался невиновен». «Лучше же так — когда зла на свете меньше», — пояснила она.

По этой причине Ахмедова пожелала самостоятельно посмотреть фото, чтобы сформировать собственное мнение. «Я их вчера увидела, для себя я вывод сделала», — добавила журналистка.

После того, как Ахмедовой удалось посмотреть снимки приемной дочери, она заявила: «Мне очень жаль ребенка, который изображен на этих фото. Для ее психики такое "позирование", конечно, не пройдет бесследно». При этом журналистка сказала, что «при всем буйстве своей фантазии» она не может представить органов опеки или медиков, которым Дмитриев якобы мог принести эти снимки. «Да они там от таких фото в обмороки бы попадали и долго бы не вставали. Опека за гораздо меньшее отбирает детей», — пожаловалась Ахмедова.

Уголовное дело против Дмитриева было возбуждено в 2016 году, когда у него дома нашли ржавый кусок ружья, а в компьютере девять снимков с полуголой приемной дочерью. На фотографиях девочке было три, пять и шесть лет. Сам историк говорил, что фотографировал дочь, чтобы фиксировать ее самочувствие, потому что на тот момент у нее была нехватка веса и проблемы со здоровьем. Во время уголовного разбирательства ребенка забрали из семьи и передали родной бабушке, которая в свое время отправила ее в детдом.

В 2018 году Юрий Дмитриев был оправдан по делу о фотографиях и получил 2,5 года ограничения свободы за хранение деталей ружья. Верховный суд Карелии отменил этот приговор и направил дело на пересмотр. В материалах появились показания девочки, которая рассказала, как приемный отец несколько раз трогал ее трусики. Мужчина объяснил это тем, что в тот период у дочери был энурез, и он проверял ее белье на сухость.