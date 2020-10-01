Бразильский вратарь сборной России нашел общий изъян у русских и бразильцев

Вратарь сборной России и «Локомотива» Маринато Гильерме нашел общий изъян у русских и бразильцев. Его слова приводятся на сайте железнодорожников.

«Серьезно говорю: русские и бразильцы очень похожи! Единственная разница — это настроение. А так — и русские, и бразильцы немного хитрые, во всем ищут выгоду, пытаются друг друга обмануть», — посчитал Гильерме. Он добавил, что сделал бы русских более открытыми, если бы мог. Вратарь заявил, что может счастливо прожить многие годы в России.

В ноябре прошлого года Гильерме, рассуждая о том, как изменила его Россия, заявил, что здесь он стал более закрытым человеком. Раньше же, по словам бразильца, его открытостью пользовались другие люди.

Гильерме выступает за «Локомотив» с 2007 года, вместе с командой он стал чемпионом России. В 2015-м он оформил российское гражданство и стал получать вызовы в сборную страны. В настоящий момент Гильерме является основным вратарем национальной команды.