Легионер «Локомотива» рассказал об удививших его россиянах

Португальский полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу признался, что его удивила дружелюбность россиян. Слова легионера приводит «Чемпионат.com» со ссылкой на эфир телеканала Canal 11.

По словам футболиста, перед отъездом в Россию его предупреждали, что люди здесь холодные и закрытые, однако все оказалось иначе. «Я попал в особенную дружелюбную атмосферу, причем как на улицах, так и в клубе», — заявил Мариу.

Партнер португальца по «Локомотиву» вратарь Маринато Гильерме в ноябре рассказывал, что до переезда в Москву он был очень открытым человеком, чем пользовались другие люди. За время, проведенное в России, Гильерме понял, что таким быть нельзя, и это его изменило.

Мариу пополнил состав «железнодорожников» летом 2019 года. Сезон-2019/2020 он проводит в московском клубе на правах аренды, правами на него владеет миланский «Интер». В 2016 году полузащитник выиграл чемпионат Европы в составе сборной Португалии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!