Названа стоимость ледокола «Лидер»

Сметная стоимость строительства головного ледокола «Лидер» мощностью 120 МВт, который будет строиться на судоверфи «Звезда», составляет 111,524 миллиарда рублей. Об этом говорится в материалах к проекту бюджета РФ на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Строительство головного ледокола начнется в 2020 году, завершение проекта запланировано на 2027 год.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.