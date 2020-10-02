Нижегородцы принесли цветы и свечи к месту самоубийства журналистки

Жители Нижнего Новгорода принесли цветы и свечи к месту самоубийства главного редактора интернет-издания «Коза Пресс» Ирины Славиной у стен здания МВД по Нижегородской области. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что оцепление возле Главка регионального МВД сняли около 19.30 по московскому времени. Среди тех, кто пришел к месту гибели Славиной, были как ее коллеги, так и обычные жители города.

Ирина Славина, главный редактор и основатель нижегородского издания Koza.Press, покончила с собой днем 2 октября возле здания местного главка МВД. Незадолго до самоубийства женщина оставила на своей странице в Facebook предсмертную записку: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

В последние годы Славину неоднократно штрафовали, в том числе по обвинению в нарушении статьи о неуважении к власти, а 1 октября в ее квартире полицейские провели обыск, в рамках которого изъяли флеш-карты и ноутбук, а также компьютеры и телефон ее дочери. В Следственном комитете отвергли версию о связи самоубийства с обыском, указав, что Славина имела статус свидетеля, а не подозреваемой или обвиняемой. По мнению президента Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Виктора Макарова, женщина могла быть причастна к некой секте.