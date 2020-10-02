Курс рубля упал на открытии торгов на Московской бирже в пятницу, 2 октября. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В 10:00 по московскому времени доллар прибавил 0,54 процента и достиг 77,79 рубля. Евро вырос на 0,48 процента и достиг 91,3 рубля. К 10:05 американская валюту уже находилась на отметке в 77,87 рубля (плюс 0,65 процента), а европейская достигла 91,38 рубля (плюс 0,57 процента).

Давление на рубль оказывают геополитические риски: протесты в Белоруссии против Александра Лукашенко, эскалация конфликта в Нагорном Карабахе и ситуация вокруг оппозиционера Алексея Навального, из-за которой Россия оказалась под угрозой новых санкций. Как сообщалось 29 сентября, евро впервые с января 2016 года взлетел выше 93 рублей, доллар в тот же день вплотную подошел к 80 рублям.

В американском инвестбанке Citigroup предполагают, что российскую валюту ждут еще более тяжелые времена и рубль продолжит слабеть. Аналитик организации Иван Чакаров заявил, что текущая премия за геополитические риски, заложенная в курсе рубля в размере около 7-8 рублей за доллар, еще не достигла собственных максимумов.