Вирусолог описал следующий всплеск коронавируса в России

Профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский описал следующий всплеск коронавирусной инфекции в России. Его цитирует РИА Новости.

«За год будет существенное ослабление этой истории. И биологически, и информационно. Может, к лету», — предположил вирусолог. По его мнению, следующая волна коронавируса будет слабее, чем весной и осенью 2020-го. При этом Аграновский считает, что в нашей популяции инфекция задержится надолго.

Вирусолог добавил, что следующий резкий рост заболеваемости стоит ждать весной следующего года. Спад заболеваемости уже не будет быстрым.

2 октября доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн предположил, что осенью максимальные суточные показатели заражения коронавирусом в России могут достигнуть 11 тысяч. По его словам, темпы распространения коронавируса в стране ускоряются.

В России за последние сутки выявили 9859 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Всего с начала пандемии в стране выявили 1 204 502 случая коронавируса в 85 регионах. Зафиксирован 21 251 летальный исход, выздоровели 975 859 человек.

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